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Vali Sezer Öğrencilere Saha Sözü Verdi

Vali Sezer Öğrencilere Saha Sözü Verdi
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Edirne'de öğrenciler, Vali Yunus Sezer'in katıldığı bir programda okullarına yeni spor sahaları yapılması için destek sözü alarak büyük sevinç yaşadı.

Edirne'de katıldığı programda Vali Yunus Sezer'den okullarına saha sözü alan öğrenciler, büyük sevinç yaşadı.

Vali Sezer, Mahalle Ligi final karşılaşması için Şükrüpaşa Atletizm Sahası'na gitti.

Türk bayraklarıyla karşıladıkları Sezer'in etrafını saran öğrencilerden bazıları, okullarına ikinci saha, bazıları da yeni saha yapılmasını istedi. Öğrenciler, Vali Sezer'den olumlu yanıt alınca tezahüratta bulundu.

Öğrencilerden biri "Bugün benim en mutlu günüm.", bir diğeri de "Büyüksün Valim." diyerek sevincini paylaştı.

Vali Sezer, ilgili birimlere, öğrencilerin taleplerinin en kısa sürede yerine getirilmesi talimatını verdi.

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Kaynak: AA / Salih Baran - Güncel
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