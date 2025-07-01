Vali Sezer, İpsala'da Çeltik Üreticileriyle Bir Araya Geldi

Edirne Valisi Yunus Sezer, İpsala'da çeltik üreticileriyle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Sezer, Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile İpsala Hamzadere Sulama Birliği bölgesindeki çeltik üreticilerini ziyaret etti.

Sezer, mahsulün mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarından etkilenmemesi Meriç su havzasını kooperatifler ve üreticiler ile birlikte planlayarak sezonu en iyi şekilde atlatmayı hedeflediklerini ifade etti.