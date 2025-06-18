Vali Sezer, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı Kırkpınar'a Davet Etti

Vali Sezer, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı Kırkpınar'a Davet Etti
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne davette bulundu ve ziyarette Kırkpınar'ın simgesi olan kırmızı dipli mumu hediye etti.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne davet etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir dizi ziyaret için Ankara'da bulunan Sezer, Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ve 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Ufuk Özünlü ile Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a ziyarette bulundu.

Sezer, Prof. Dr. Erbaş'ı bu yıl 664'üncüsü düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne davet etti.

Ziyaret sonunda Sezer, Erbaş'a Kırkpınar'ın davet simgesi olan kırmızı dipli mumu hediye olarak verdi.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
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