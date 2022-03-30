Vali Seymenoğlu, Aksu ilçesini ziyaret etti

ISPARTA (AA) - Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Aksu ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Seymenoğlu, ilk olarak Aksu Kaymakamı Esra Arıitürk'ü makamında ziyaret etti.

Daha sonra esnaf ziyaretleri yapan Seymenoğlu, vatandaşlarla sohbet etti.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne geçen Seymenoğlu, burada merkez tarafından düzenlenen kurslarda yapılan el işi ve rölyefleri inceledi, kursiyerleri ve eğitmenleri tebrik etti.