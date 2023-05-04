Vali Seddar Yavuz'dan Hıdırellez mesajı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Hıdırellez dolayısıyla mesaj yayımlandı.

Yavuz, mesajında, kültürün bir milleti ayakta tutan ve aidiyet hissiyle fertleri birbirine bağlayan en önemli unsur olduğunu belirtti.

Sahip olduğu kültür değerlerini gittiği her coğrafyaya taşıyan aziz Türk milletinin, tarih boyunca bu zenginliğini koruduğunu vurgulayan Yavuz, kardeşlik ve hoşgörüyle yoğrulduğu Anadolu kültürünün bir parçası olan Hıdırellez'in, geçmişle gelecek arasında önemli bir köprü görevini yerine getirdiğini bildirdi.

Vali Yavuz, mesajında şunları kaydetti:

"Geleneklerimize uygun olarak her yıl 6 Mayıs'ta kutladığımız, yüzlerce yıllık zengin birikiminin en güzel örneklerinden biri olan Hıdırellez, esas itibariyle bizlere doğayı sevmeyi, ona saygı duymayı ve onu korumamız gerektiğini hatırlatmakta ve ayrıca insanlar arasında birlik ve beraberliği de pekiştirerek, hoşgörü ortamının temininde önemli bir rol oynamaktadır. Farklı kültürlerin bir arada kutladığı, hoşgörü ve yardımlaşma anlayışı üzerine kurulu olan Hıdırellez, dünya barışına da katkı sağlayabilecek geleneklerimiz arasında yer almaktadır. Geçmişi Mezopotamya ve Orta Asya'ya kadar uzanan bu köklü gelenek, gelecek nesillere de aktarılarak yaşatılması gereken en önemli kültürel miraslarımızdandır. Medeniyetler ve kültürler arasında hoşgörü olduğu sürece dünyadaki barış ve huzurun çok daha iyi olacağını düşünüyor, dostluğu, kardeşliği pekiştiren, kadim kültürümüzün önemli bir değeri olan Hıdırellez bayramının, Kocaelili hemşehrilerime sağlık, mutluluk, huzur, kazanç ve uğur getirmesini diliyorum."