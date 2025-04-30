Erdoğan: Yarısı Bizden kampanyasındaki destek miktarı 875 bin TL oldu

Erdoğan'dan kentsel dönüşüm müjdesi! Hibe tutarı artırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenlik kameralarının bantlanmasına ilk tepki

Ne diyeceği merak ediliyordu! Erdoğan'dan bu görüntülere ilk tepki
Evlenecek çiftlere destek kampanyasının detayları! Markalar ve indirim oranları netleşti

İmzalar atıldı! İşte evleneceklere indirim yapacak 20 firma
İBB'ye yönelik operasyonda Dilek İmamoğlu'nun abisi de tutuklandı

İBB'ye yönelik ikinci dalgada Dilek İmamoğlu'na bir şok daha

Vali Seddar Yavuz’dan 1 Mayıs Mesajı

Vali Seddar Yavuz’dan 1 Mayıs Mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Valisi Seddar Yavuz, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, emeğin ve dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yavuz, mesajında, 1 Mayıs'ın emeğin ve dayanışmanın günü olduğunu belirtti.

1 Mayıs'ın toplumsal dayanışmanın pekiştirildiği özel bir olduğunu aktaran Yavuz, şunları kaydetti:

"1 Mayıs'ın bir bayram havası içerisinde, amacına uygun şekilde, toplumsal barışa katkı sunacak biçimde kutlanacağına olan inancımı ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle, kamu ve özel sektörde görev yapan tüm işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, kendilerine ve ailelerine sağlıklı, mutlu ve başarılı bir hayat temenni ediyorum."

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.