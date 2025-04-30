Vali Seddar Yavuz’dan 1 Mayıs Mesajı
Malatya Valisi Seddar Yavuz, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, emeğin ve dayanışmanın önemine dikkat çekti.
Malatya Valisi Seddar Yavuz, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Yavuz, mesajında, 1 Mayıs'ın emeğin ve dayanışmanın günü olduğunu belirtti.
1 Mayıs'ın toplumsal dayanışmanın pekiştirildiği özel bir olduğunu aktaran Yavuz, şunları kaydetti:
"1 Mayıs'ın bir bayram havası içerisinde, amacına uygun şekilde, toplumsal barışa katkı sunacak biçimde kutlanacağına olan inancımı ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle, kamu ve özel sektörde görev yapan tüm işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, kendilerine ve ailelerine sağlıklı, mutlu ve başarılı bir hayat temenni ediyorum."