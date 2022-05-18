Vali Salih Ayhan'dan Sivas'a hüzünlü veda - Haberler

VALİLER Kararnamesi ile Sivas'tan Şanlıurfa Valiliğine atanan Salih Ayhan'a Sivas Belediyesi tarafından veda programı düzenlendi. Programda fahri hemşehrilik beraatı verilen Vali Ayhan, duygusal anlar yaşadı.

Sivas Belediyesi, kentten Şanlıurfa Valiliği'ne atanan Salih Ayhan onuruna vefa programı düzenlendi. Programa Vali Ayhan'ın yanı sıra AK Parti TBMM Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, AK Parti Sivas Milletvekilleri Mehmet Habib Soluk, Semiha Ekinci, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, il protokolü, kurum müdürleri ve çok sayıda kişi katıldı.

Sivas Belediye Meclisi tarafından alınan kararla Ayhan'a fahri hemşehrilik beratı verildi. Ayhan'a, beratı Belediye Başkanı Hilmi Bilgin takdim etti.