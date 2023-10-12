Vali Şahin'den Ankara'nın başkent oluşunun 100. yılı mesajı

Ankara Valisi Vasip Şahin, "100 yıllık süreçte meydana gelen gelişmeler, Ankara'nın Milli Mücadele'nin merkezi seçilmesinin ne kadar isabetli bir karar olduğunu ortaya koymuştur.

Ankara Valisi Vasip Şahin, "100 yıllık süreçte meydana gelen gelişmeler, Ankara'nın Milli Mücadele'nin merkezi seçilmesinin ne kadar isabetli bir karar olduğunu ortaya koymuştur. Ankara, büyük bir harekatın bedeni, ulvi bir fikrin sembolüdür." ifadelerini kullandı.

Şahin, 13 Ekim Ankara'nın Başkent Oluşunun 100. yılına ilişkin mesaj yayımladı.

Vali Şahin, mesajında, milletin istiklal ve istikbal mücadelesinde tarihi bir misyon üstlendiğini, Cumhuriyete uzanan yolda ev sahipliği yapan Ankara'nın 13 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı ile Türkiye'nin başkenti olarak kabul edildiğini ifade etti.

"Milli iradenin tecelligahı meclisimiz, Ankara'yı başkent ilan ederek, Ankara'nın Milli Mücadele esnasında üstlendiği tarihi rolü daha da anlamlı kılmıştır. Bilindiği üzere başkent Ankara, binlerce yıllık mazisi ile tarihe tanıklık eden ve birçok farklı medeniyetin kültürel mirasını günümüze taşıyan eşsiz bir kenttir. Aradan geçen 100 yıllık süreçte meydana gelen gelişmeler, Ankara'nın Milli Mücadele'nin merkezi seçilmesinin ne kadar isabetli bir karar olduğunu ortaya koymuştur. Ankara, büyük bir harekatın bedeni, ulvi bir fikrin sembolüdür." ifadelerini kullandı.

Bugün Ankara'nın sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetim anlamında başkenti olmakla kalmadığını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Üniversiteleriyle, hastaneleriyle, kütüphaneleri, tiyatro salonları, müzeleri ve şehircilik anlamında gerçekleştirilen atılımlarıyla, dünyada parmakla gösterilen örnek bir başkent haline gelmiştir. Sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginlikleriyle başkent Ankara, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin gelişmesine ve ilerlemesine katkı sağlamaya devam edecektir. Bugün gelinen noktada bizlere düşen, şanlı tarihimizin mirasına sahip çıkarak; Ankara'yı gelişen, değişen Türkiye'ye yaraşır bir başkent olarak aydınlık geleceğimize emin adımlarla taşımaya devam etmektir. Bu onurlu ve anlamlı günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Ankara'yı Türk milletinin yıkılmaz kalesi olarak başkent kılan vatan, millet ve devlet için bir an bile tereddüt etmeden canını feda eden tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyorum."