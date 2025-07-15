Vali Şahin'den "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı

Kilis Valisi Tahir Şahin, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişimine karşı Türk milletinin ülkesine, devletine, demokrasiye, anayasal düzene ve özgürlüğe bağlılığını, aydınlık bir gelecek idealinden taviz vermeyeceğini tüm dünyaya gösterdiğini ifade etti.

Şahin, 15 Temmuz gecesi toplumun tüm kesiminin demokrasiye sahip çıkmak için tek vücut olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Darbe girişiminde bulunanlara en iyi cevap yine milletimiz tarafından verilmiştir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, demokrasimize kasteden darbe girişimine karşı toplumsal hafızamızın diri tutulması, demokrasimizin güçlenmesi ve şehitlerimizin ve gazilerimizin hatırlanması için sembol niteliğindedir."