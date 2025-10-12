Vali Şahin Ankara'nın başkent oluşunun 102. yılını kutladı Açıklaması

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Bugün dünya başkentleri arasında saygın bir konuma ulaşan Ankara, bilimden kültüre, sanayiden sanata uzanan pek çok alanda öncü rol üstlenirken, köklü geçmişini ve milli hafızasını özenle yaşatmaktadır." ifadelerini kullandı.

Ankara Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Şahin'in, Ankara'nın başkent oluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesaja yer verildi.

Milletin gelecek yolculuğunda azim ve kararlılığın hayat bulduğu, istiklal idealinin en somut sembolü konumuyla, Türk milletinin iradesini yansıtan kararların alındığı, Milli Mücadele'nin sevk ve idare edildiği Ankara'nın, milli direnişin vücut bulduğu simge bir şehir olarak tarih sahnesindeki müstesna yerini aldığını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Bugün dünya başkentleri arasında saygın bir konuma ulaşan Ankara, bilimden kültüre, sanayiden sanata uzanan pek çok alanda öncü rol üstlenirken, köklü geçmişini ve milli hafızasını özenle yaşatmaktadır. Bu değerli mirasın izinden yürümek bizlere düşen en önemli sorumluluktur. Ankara'yı yalnızca bir idari merkez olarak görmekle yetinmeyip onu bilimin, kültürün, kalkınmanın ve toplumsal gelişimin lokomotifi haline getirmek, hem geçmişe duyulan saygının hem de geleceğe olan inancın bir ifadesidir. Ankara'nın başkent ilan edilişinin 102. yılını kutladığımız bu onurlu ve anlamlı günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi rahmetle yad ediyorum."