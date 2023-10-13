Vali Şahin, Ankara'nın başkent oluşunun 100. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'nın başkent oluşunun 100. yılı kutlamaları kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.

Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın aralarında olduğu heyetle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Şahin'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Şahin, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Vali Şahin, deftere şunları yazdı:

"Büyük Atatürk, Ankara'nın başkent oluşunun 100. yıl dönümünde huzurlarınıza gelmenin heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Azim ve kararlılıkla vatanımızın istiklal mücadelesinde stratejik kararların alındığı, Cumhuriyetin kuruluşu, ilerlemesi ve demokrasinin gelişme sürecinin merkezi olan medeniyetler beşiği Ankara, milletimizin mukadderatının şekillendiği önemli bir karargah olmuştur.

Milli Mücadele'nin sevk ve idare merkezi olan Ankaramız, sizin ve silah arkadaşlarınızın isabetle vermiş olduğu kararla 13 Ekim 1923'te başkent ilan edilmiştir.

Başkentimiz, Cumhuriyet ile hızlı bir gelişme sürecine girmiş, bugün hepimizi gururlandıran bir marka şehir haline gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olma onur ve gururunu layıkıyla taşıyan Ankara, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hedeflerimize ulaşmada üstlendiği önce rolünü sürdürecek, sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ülkemizin gelişmesi ve ilerlemesine katkılarına devam edecektir. Türk milleti, size ve aziz şehitlerimize minnettardır. Ruhunuz şad olsun."