Vali Özkan, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Özkan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Vali Özkan, "Özgür Suriye" kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın "Geri dönüş", "Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Kılavuzlar" başlıklı fotoğrafını tercih etti, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Garry Lotulung'un "Kuyruklu yıldız ve volkan" fotoğrafına oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Cem Tekkeşinoğlu'nun çektiği "Pamuk şekerci" fotoğrafını seçen Vali Özkan, "Spor" kategorisinde tercihini Samir Jordamovic'in "Gece atlayışı" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Vali Özkan, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ve seçim yapmakta zorlandığını belirterek, oylamada yer alan fotoğrafları üreten AA personelini tebrik etti.