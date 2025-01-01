Vali Özarslan, Yılbaşı Gecesi Güvenlik Ekiplerini Ziyaret Etti

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, yılbaşı gecesi görev yapan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek tedbirler hakkında bilgi aldı.

Vali Özarslan beraberinde İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil ve İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu ile güvenlik noktalarını ziyaret etti.

Ziyaretlerinde tedbirlere ilişkin görevlilerden bilgiler alan Özarslan, vatandaşların huzur ve güvenliği için tüm güçleriyle sahada olduklarını söyledi.

Güvenlik güçlerine özverili çalışmalarından ötürü teşekkür eden Özarslan, "Gece gündüz demeden vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için görev yapan tüm personelimize teşekkür ediyorum. Vazifelerinde kolaylıklar diliyorum." dedi.

Vali Özarslan, vatandaşlarla da sohbet ederek yeni yıllarını kutladı.