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Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek adına düzenlenen anı köşesini ziyaret etti

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Sinop Valisi Mustafa Özarslan ve beraberindekiler, özel bir eğitim kurumunu ziyaret ederek Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek adına düzenlenen anı köşesini inceledi. Vali Özarslan, kahraman şehidin ailesiyle sohbet ederek onlara desteklerini iletti ve tüm şehitleri rahmet ve minnetle anıyoruz dedi.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan ve beraberindekiler, özel bir eğitim kurumunu ziyaret ederek Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek adına düzenlenen anı köşesini inceledi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Özarslan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım ve İl Milli Eğitim Müdür Vekili İbrahim Açıkgöz ile birlikte Sinop İl merkezinde faaliyet gösteren özel bir eğitim kursunu ziyaret etti.

Kurum hakkında yetkililerden bilgi alan Özarslan, daha sonra Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek adına hazırlanan anı köşesini inceledi.

Özarslan, "Kahraman şehidimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailesi ile bir süre sohbet ettik. Sizler, kahraman şehidimizin bizlere emanetisiniz. Bizler için çok kıymetlisiniz. Şehit ailelerimiz daima başımızın tacıdır. Her daim yanınızdayız. Bu kapsamda vatan uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Mustafa Özarslan Teğmen Piyade sinop Güncel Haberler

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