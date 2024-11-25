Vali Özarslan'dan Muhtarlar Toplantısı

Sinop'un Boyabat ilçesinde Vali Mustafa Özarslan başkanlığında Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirildi.

Boyabat Kaymakamlığı Fuaye Salonu'nda yapılan toplantıda, Kaymakamı Enver Yılmaz, ilçede yapılan çalışmalara ilişkin katılımcılara bilgi verdi.

Ardından muhtarların talep ve önerileri dinlenerek, karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu.

Vali Özarslan, toplantıda, mahalle ve köylerin tüm sorunlarının çözümüne yönelik gerekli adımların atıldığını belirterek, devletin her zaman vatandaşlarının hizmetinde olduğunu vurguladı.

Toplantıya, Belediye Başkanı Hasan Kara, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başakgil, İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, İl Özel İdare Sekreteri Yahya Çınkıl ve diğer ilgililer katıldı.