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Vali Özarslan'dan Muhtarlar Toplantısı

Vali Özarslan'dan Muhtarlar Toplantısı
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Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen muhtarlar toplantısında Vali Mustafa Özarslan, mahalle ve köylerin sorunlarının çözülmesi için adımlar atıldığını vurguladı. Kaymakam Enver Yılmaz'ın da katıldığı toplantıda, muhtarların talep ve önerileri değerlendirildi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde Vali Mustafa Özarslan başkanlığında Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirildi.

Boyabat Kaymakamlığı Fuaye Salonu'nda yapılan toplantıda, Kaymakamı Enver Yılmaz, ilçede yapılan çalışmalara ilişkin katılımcılara bilgi verdi.

Ardından muhtarların talep ve önerileri dinlenerek, karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu.

Vali Özarslan, toplantıda, mahalle ve köylerin tüm sorunlarının çözümüne yönelik gerekli adımların atıldığını belirterek, devletin her zaman vatandaşlarının hizmetinde olduğunu vurguladı.

Toplantıya, Belediye Başkanı Hasan Kara, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başakgil, İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, İl Özel İdare Sekreteri Yahya Çınkıl ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel
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