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Vali Osman Bilgin Şırnak'tan Ayrıldı

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Vali Osman Bilgin, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanmasıyla birlikte Şırnak'tan ayrıldı. Şırnak Belediyesi tarafından düzenlenen veda programında kamu kurum kuruluşları temsilcileriyle vedalaşan Vali Bilgin, Şırnak'ın geleceğine olan inancını dile getirdi.

Valiler Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanan Vali Osman Bilgin, düzenlenen veda töreninin ardından kentten ayrıldı.

Vali Bilgin için Şırnak Belediyesince bir otelde veda programı düzenlendi.

Programın ardından Valilik bahçesinde kamu kurum kuruluşları temsilcileri ile vedalaşan Bilgin, helallik istedi.

Vali Bilgin burada yaptığı konuşmada, "Şırnak'ta hep beraber kısa sürede çok güzel işler başardık. Büyük emek vererek bunu gerçekleştirdik. Çözülemeyecek sorunları bu süreçte çözdük. İnşallah Şırnak çok daha güzel yerlere gelecektir, buna canı gönülden inanıyorum." dedi.

Vali Bilgin, konuşmanın ardından kentten ayrıldı.

Veda törenine, İl Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Yusuf Ziyaddin Cavlak, ilçe kaymakamları ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel

İçişleri Bakanlığı Osman Bilgin Mülkiye Şırnak Güncel Haberler

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