Muğla'da 3 yıldır görev yapan ve son valiler kararnamesi ile Samsun valisi olarak görevlendirilen Vali Orhan Tavlı Muğla'ya veda etti. Vali Tavlı Muğlalılara hitaben yayımladığı veda mesajında Muğla'ya atanan Vali İdris Akbıyık'a da başarılar diledi.

Samsun Valiliğin atanan Tavlı mesajında, "Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın takdiri ile Samsun Valiliği'ne atanmam sebebiyle 3 yıldır görev yaptığım "Yeryüzü Cenneti" Muğla'ya ve sizlere veda ediyorum. Muğla'da çalışmaktan ve Muğlalıları tanımaktan büyük onur duydum. Muğla'da görev yaptığım süre içerisinde Muğla'mızın daha ileriye taşınması için mesai arkadaşlarımızla birlikte var gücümüzle bu güzide ilin bir hemşehrisi, bir gönüllüsü gibi çalışmaya gayret ettik. İlimizin Tarımda, Turizmde, Ticarette ve Teknolojide güçlü olduğu alanları öne çıkararak, yerel ve bölgesel kalkınma bakış açısıyla her alanda yeni ve uygulanabilir projeler hazırlayıp uygulama gayreti içerisinde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Muğla'mızı hedefine hep birlikte hazırlamaya çalıştık. Muğla Valisi olarak görev yapma ve hizmet etme imkanı veren Saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Muğla'mıza yapılan eser ve hizmetlere verdikleri desteklerden dolayı Sayın Bakanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Muğla'da birlikte çalışma fırsatı bulduğum, çalışmalarımızda bize destek veren siyasi parti milletvekillerine, kamu kurum ve kuruluş yönetici ve çalışanlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve basın mensuplarına teşekkür ediyor, şahsıma gösterdikleri teveccüh ve destek için şükranlarımı ifade ediyorum. Muğla Valiliği görevine atanan Sayın İdris Akbıyık'a yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; Muğla'da görev yapmış olmaktan, Muğla'ya hizmet etmiş olmaktan büyük bir onur duyuyor, tüm vatandaşlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hakkınızı helal edin, Allaha emanet olunuz" dedi. - MUĞLA