Vali Orhan Tavlı'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Samsun Valisi Orhan Tavlı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Tavlı, mesajında, saygıdeğer olduğu kadar mesuliyeti de ağır olan öğretmenlik mesleğinin sadece eğitim, öğretim sürecinde edinilen bilgileri sınıfta öğrencilere aktarmak olmadığını bilginin yanında tecrübe ve irfanla da çocukları ve gençleri geleceğe hazırlama mesleği olduğunu vurguladı.

Öğretmenin yanında aynı zamanda eğiten, yetiştiren, terbiye eden, öğrencisinin içindeki cevheri sabırla işleyen, açığa çıkaran ve öğrencilerine rol model olan öğretmenlerin, öğrencilerinin kişiliğini, hayata ve insana bakış açısını da şekillendirdiğini ifade eden Tavlı, "Bu sebeple çocuklarımızın ve gençlerimizin dinamik, açık fikirli, üretken ve sorumlu fertler olarak yetiştirilmesinde eğitimcilerimize büyük sorumluluklar düşmektedir." ifadelerini kullandı.

Vali Tavlı, mesajında şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin ilk yüz yılını geride bırakırken, geleceğin huzurlu, güvenli, büyük Türkiye'sinin ve Türkiye Yüzyılı'nın inşasında rol alacak gençlerimiz ve çocuklarımız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üstlendikleri bu büyük sorumluluğun bilincinde, üstün bir vazife şuuruyla ve sevgiyi temel alarak görevlerini yerine getirmeye gayret gösteren öğretmenlerimizin ellerinde şekillenecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, millet mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik ünvanının verildiği bu anlamlı günde bilgisi, tecrübesi ve irfanıyla evlatlarımızı geleceğe hazırlayan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyor, tüm eğitim-öğretim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yürekten tebrik ediyorum. Görevi esnasında şehit olmuş öğretmenlerimiz başta olmak üzere ahirete irtihal etmiş öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, emekli öğretmenlerimize Allah'tan sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler diliyorum."