Bitlis Emniyet Müdürü Özcan, Vali Çağatay'ı ziyaret etti - Haberler

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Bitlis Emniyet Müdürü Özcan, Vali Çağatay'ı ziyaret etti

AA - Şener Toktaş - Güncel
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Bitlis Emniyet Müdürü Özcan, Vali Çağatay'ı ziyaret etti

Bitlis Emniyet Müdürü Celal Özcan, Polis Haftası dolayısıyla Vali Oktay Çağatay'ı ziyaret etti.

Bitlis Emniyet Müdürü Celal Özcan, Polis Haftası dolayısıyla Vali Oktay Çağatay'ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çağatay, Türk Polis teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, polislere görevlerinde başarı diledi.

Özcan ise kabulünden dolayı Çağatay'a teşekkür ederek, hafta dolayısıyla düzenlenecek etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Bitlis Emniyet Müdürü Özcan, Vali Çağatay'ı ziyaret etti

AA / Şener Toktaş - Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

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