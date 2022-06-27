Vali Nurtaç Arslan kentteki yağışa ilişkin açıklamalarda bulundu
AA - Ömer Faruk Cebeci - Güncel
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Sağanak sonrası kentten görüntüler Bartın Valisi Nurtaç Arslan'ın açıklaması Vali Arslan'dan sağanağa ilişkin açıklama BARTIN - Bartın Valisi Nurtaç Arslan, etkili olan sağanağa ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sağanak sonrası kentten görüntüler
Bartın Valisi Nurtaç Arslan'ın açıklaması Vali Arslan'dan sağanağa ilişkin açıklama
BARTIN - Bartın Valisi Nurtaç Arslan, etkili olan sağanağa ilişkin açıklamalarda bulundu.
AA / Ömer Faruk Cebeci - Güncel