Vali Nurtaç Arslan kentteki yağışa ilişkin açıklamalarda bulundu - Haberler

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Vali Nurtaç Arslan kentteki yağışa ilişkin açıklamalarda bulundu

AA - Ömer Faruk Cebeci - Güncel
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Sağanak sonrası kentten görüntüler Bartın Valisi Nurtaç Arslan'ın açıklaması Vali Arslan'dan sağanağa ilişkin açıklama BARTIN - Bartın Valisi Nurtaç Arslan, etkili olan sağanağa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sağanak sonrası kentten görüntüler

Bartın Valisi Nurtaç Arslan'ın açıklaması Vali Arslan'dan sağanağa ilişkin açıklama

BARTIN - Bartın Valisi Nurtaç Arslan, etkili olan sağanağa ilişkin açıklamalarda bulundu.

AA / Ömer Faruk Cebeci - Güncel

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