Vali Nurtaç Arslan kentteki yağışa ilişkin açıklamalarda bulundu Sağanak sonrası kentten görüntüler Bartın Valisi Nurtaç Arslan'ın açıklaması Vali Arslan'dan sağanağa ilişkin açıklama BARTIN - Bartın Valisi Nurtaç Arslan, etkili olan sağanağa ilişkin açıklamalarda bulundu. Sağanak sonrası kentten görüntüler Bartın Valisi Nurtaç Arslan'ın açıklaması Vali Arslan'dan sağanağa ilişkin açıklama BARTIN - Bartın Valisi Nurtaç Arslan, etkili olan sağanağa ilişkin açıklamalarda bulundu. AA / Ömer Faruk Cebeci - Güncel Bartın Güncel Haberler

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