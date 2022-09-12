Vali'nin okul ziyaretinde sıra altına saklanan minik öğrenci gülümsetti

Edirne'de İlköğretim Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Ticaret Borsası İlkokulunda düzenlenen programda öğrenciler tarafından mehteran ve dans gösterileri sunuldu.

Programa katılan Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, öğrenciler ve velilerle sohbet ederek geleneksel oyunlar oynayan çocukları izledi.

Kırbıyık, gezdiği sınıflardaki öğrencilere başarı diledi, onlara hediye verdi.

Ziyaret ettiği sınıfta sıranın altına saklanan bir öğrenciyi gören Kırbıyık, öğrenciye, "Okulun ilk şakasını sen yapmış oldun." diyerek, öğrencinin heyecanını yenmesine yardımcı oldu.

Kırbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, il genelinde 288 okulda 55 bin 417 öğrenci ve 5 bin 310 kişilik eğitim kadrosunun ders başı yaptığını söyledi.

Çocukların en iyi koşullarda en nitelikli eğitimi alması için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Kırbıyık,"Bu sene temel hedefimiz eğitimde başarıyı artırarak geçmiş yıllara göre daha yüksek bir başarı elde edebilmek. Buradaki başarıyı sadece akademik başarı olarak da adlandırmıyoruz. Çocuklarımız tabii ki daha nitelikli eğitim alsınlar ve bu aldıkları eğitimin doğal sonucu olarak da girdikleri sınavlarda çok daha yüksek başarılar elde etsinler istiyoruz. Ancak temelinde ikinci bir derdimiz daha var. İyi insan yetiştirmek istiyoruz." dedi.

-"Edirne Türkiye ortalamasının üzerinde"

Kırbıyık, Edirne'nin derslik başına düşen 19 öğrenci ile Türkiye ortalamasında gayet iyi bir noktada olduğunu dile getirdi.

Yeni ihale edilecek ve yapımı devam eden okullarla birlikte eğitim standartlarını yükseltme konusundaki çabalarının süreceğini ifade eden Kırbıyık, "Bu yıl hem ders kitapları hem yardımcı kaynak noktasında gerekli hazırlığı Milli Eğitim Müdürlüğümüz yaptı. Bu gün de sınıflara girdiğimizde memnuniyetle gördük ki her çocuğumuzun önünde kitapları hazır. Bu da eğitim öğretim kalitesine doğrudan etki edecek önemli bir hizmet." diye konuştu.

Programa Belediye Başkanı Recep Gürkan, Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş, kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.