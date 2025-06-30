Vali Mustafa Çiftçi, İran Başkonsolosu'na Taziye Ziyaretinde Bulundu

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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden İran vatandaşları için İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Mohammad Ebrahimi'yi ziyaret ederek başsağlığı diledi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İsrail'in saldırılarında İran vatandaşlarının hayatını kaybetmesinden dolayı İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Mohammad Ebrahimi'ye taziye ziyaretinde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Valimiz Mustafa Çiftçi, Siyonist İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı ve 24 Haziran itibarıyla yürürlüğe giren ateşkesle sona eren saldırılarda, İran'ın çeşitli kentlerinde hayatını kaybedenler dolayısıyla İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosu Mohammad Ebrahimi'ye taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaret kapsamında, hayatını kaybedenler için taziye dileklerini ifade eden ve İran halkına başsağlığı dileyen Valimiz Çiftçi, saldırılarda hayatını kaybedenler için açılan taziye defterini de imzaladı."

Kaynak: AA / Sagip Sezginer - Güncel
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