Erzurum Valisi Okay Memiş, 'Vakıflar Haftası'nı kutladı

Erzurum Valisi Okay Memiş, Vakıflar Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Memiş, mesajında, vakıfların tarih boyunca süregelmiş yardımlaşma ve dayanışma duygusunun kurumsallaşmış hali olduğunu belirtti.

Vakıfların, geçmişin geleceğe taşınmasında ve yaşatılmasında önemli görevler yüklendiğini ve ecdat kurumlarından olduğunu aktaran Memiş, "Ne mutlu ki buram buram tarih kokan Erzurum, Anadolu'da kurulan vakıfların miladı olmuştur. Erzurum'un Pasinler ilçesinde 1048 yılında ilk vakfın kurulmasıyla Anadolu'yu bu sistemle tanıştıran Selçuklular, insanlara, hayvanlara ve çevreye hizmet eden vakıflarıyla dikkati çekmiştir. Vakıflar hangi amaçlarla kurulmuş olurlarsa olsunlar, İslam ve Türk dünyasında birbirinden önemli çok çeşitli hizmetleri üstlenerek, günümüzde modern devletin yapmakta olduğu çok sayıda kamusal görevi yüzyıllarca başarıyla yerine getirmişlerdir." ifadelerini kullandı.

Memiş fakirin gülen yüzü zenginin var olma sebebi vakıfların eğitimden sağlığa, kültürden, şehirciliğe kadar birçok alanda geçmişten günümüze değerli hizmetler gerçekleştirdiğine işaret ederek, vakıfların, ülkenin gelişme sürecindeki yeri ve öneminin büyük olduğunu kaydetti.

Vakıf eserlerine sahip çıkmanın, çocuklara bu eserleri tanıtıp vakıf bilincini onlara aşılamanın herkesin temel görevi olduğunu ifade eden Memiş, Vakıflar Haftası'nı kutladı.