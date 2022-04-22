Vali Memiş koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Elif'e devretti: "Emniyet Müdürü ile görüşmek istiyorum"

ERZURUM Erzurum'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Vali Okay Memiş'in koltuğuna oturan 4. sınıf öğrencisi Elif Naz Karadayı konuşmaların ardından ilk işi Erzurum Emniyet Müdürü ile telefonda görüşmek oldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Erzurum Valisi Okay Memiş, koltuğunu Yakutiye Hilalkent 125. Yıl İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Elif Naz Karadayı'ya devretti. Vali Memiş makamını devrettiği Karadayı'ya valinin görev ve sorumlulukları hakkında bilgiler verdi. Vali Memiş'in makamına oturan Karadayı, makamın kendisine verilmesinden ötürü memnuniyetini dile getirerek, teşekkür etti. Konuşmaların ardından minik valinin ilk işi Erzurum Emniyet Müdürü Levent Tuncer'i telefonla aramak oldu. Karadayı, telefonla görüştüğü Emniyet Müdürü Tuncer'e okullardaki güvenlik konularında talimat verdi.

Konuşmaların ardından Vali Memiş, Karadayı'ya çeşitli hediyeler takdim etti. Ziyarete, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Elif Naz Karadayı'nın ailesi ve öğretmenleri de hazır bulundu.