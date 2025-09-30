Vali Masatlı, TEKNOFEST Mavi Vatan Türkiye Birincisi Asya Alyanak'ı ödüllendirdi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, TEKNOFEST Mavi Vatan Resim Yarışması'ndaki İlkokul kategorisinde Türkiye birincisi olan Asya Alyanak'a takdir plaketi verdi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle 28-31 Ağustos'ta gerçekleştirilen TEKNOFEST Mavi Vatan Resim Yarışması'nda İlkokul kategorisinde 8 yaşındaki Asya Alyanak birinci oldu.

Vali Masatlı, Mehmet Fehmi Çankaya İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Alyanak ile babası Süleyman Alyanak ve annesi Mürvet Emel Alyanak'ı kabul etti.

Başarısından dolayı Alyanak'ı tebrik eden Vali Masatlı, yetenek kazandıran ve milli duygular aşılayan Alyanak'ın ailesine de teşekkür etti.

TEKNOFEST'in gençlerin teknolojiyle buluşması ve yeteneklerini sergilemesi için önemli bir fırsat sunduğunu belirten Masatlı, şöyle konuştu:

"Biz Asya kızımızın yapmış olduğu bu resmi sadece bir resim olarak görmüyoruz. Aslında o umudun fırçasıdır. Yani 6 Şubat'la beraber tarihin ana karadaki en büyük afetlerinden birini yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında da dünyanın en büyük ihya, inşa ve imar çalışması başta bölgemizde başladı. Tabii diğer yandan da insanların iyi olma haline bizim destek olmamız gerekiyor. Onların önünü açmamız, onlara katkı sunmamız gerekiyordu. Asya kızımızın bu elde etmiş olduğu başarıda burada insanlarımızın iyi olma haline önemli bir katkıdır. Ondan dolayı da kendisine teşekkür ediyoruz. Kendisini diğer öğrencilerimize ve gençlerimize örnek olduğu için kutluyoruz."

Masatlı, daha sonra Alyanak'a takdir plaketiyle hediye verdi.

Alyanak da Vali Masatlı'yı resmettiği çalışmasını kendisine takdim etti.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz de katıldı.