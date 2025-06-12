Vali Masatlı, Reyhanlı'daki Köy Evlerini İnceledi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Reyhanlı ilçesinde yapımı devam eden köy evlerinde incelemede bulundu.

Vali Masatlı, Beşaslan Mahallesi'nde yapımı süren 41 köy tipi afet konutunu inceleyerek, evlerin hak sahiplerine hayırlı olmasını diledi.

Masatlı, 6 Şubat 2023'teki depremlerde evleri yıkılan veya ağır hasar gören vatandaşların barınma ihtiyacının karşılanması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.