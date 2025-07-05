Vali Masatlı, Orman Yangını ile İlgili Havadan İnceleme Yaptı

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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Dörtyol ilçesindeki orman yangını sonrası etkilenen alanlarda havadan incelemelerde bulundu ve müdahale çalışmalarını değerlendirdi.

VALİ MASATLI HELİKOPTERLERLE BÖLGEDE İNCELEME YAPTI

Dörtyol ilçesindeki Çökek Yaylası Kırmızıburun mevkisinde dün saat 16.30 sıralarında çıkan orman yangının kontrol altına alındı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Dörtyol ilçesinde başlayan ve kontrol altına alınan orman yangınından etkilenen alanlarda, hem müdahale çalışmalarının etkinliği, hem muhtemel riskleri, hem de yangının ortaya çıkardığı tabloyu yerinde değerlendirmek için havadan incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Haber: Alican GÜMÜŞ/ Hatay, Kamera: Hatay,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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