Vali Masatlı, muhtarları ziyaret etti

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Nergiz ve Pirinççi mahalle muhtarlıklarını ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Nergiz ve Pirinççi mahalle muhtarlıklarını ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Nergiz Mahallesi Muhtarı Ruhi Özsoy ve Pirinçci Mahallesi Muhtarı Ahmet Balcı'yı ziyaret eden Masatlı, mahalle sakinleriyle sohbet ederek istek ve taleplerini dinledi.

Daha sonra esnaf ziyaretinde bulunan Masatlı, Amasya'da yapılan proje ve yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Esnafa hayırlı işler dileyen Masatlı, "İlimiz genelinde olduğu gibi ilçelerimizde de çeşitli sektörlere ve hizmet alanlarına ilişkin çalışmaları özveriyle gerçekleştiriyoruz. 2023 yılında da Amasya'mıza ve insanımıza fayda sağlayacak projelere devam edilecek." diye konuştu.