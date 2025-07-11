Vali Masatlı, Kadın Girişimi Kooperatifini Ziyaret Etti

Vali Masatlı, Kadın Girişimi Kooperatifini Ziyaret Etti
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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Defne Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine yaptığı ziyarette, kadınların ürettiği ürünleri inceledi ve kooperatiflerin önemine dikkat çekti. Hatay'da kadın kooperatifleri sayısını 35'ten 53'e çıkardıklarını belirtti.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Defne Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine ziyarette bulundu.

Vali Masatlı, ziyarette, kadınlar tarafından yapılan ürünleri inceleyerek bilgi aldı.

Yerel üretimi destekleyen, istihdamı artıran, sosyal dayanışmayı ve iyileşmeyi güçlendiren önemli yapılar olan kooperatiflerin, kadınların ekonomik hayatta daha aktif, sürdürülebilir biçimde yer almasını sağladığını belirten Masatlı, yapılan çalışmalarla Hatay'daki kadın kooperatifleri sayısını 35'ten 53'e çıkardıklarını ifade etti.

Vali Masatlı, kadın kooperatiflerini bundan sonra da her alanda desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel
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