Vali Masatlı, Antakya'da Kentsel Dönüşüm Projelerini İnceledi
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Antakya'da kentsel dönüşüm projelerinin uygulandığı mahallelerde incelemelerde bulunarak, yürütülen altyapı çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, merkez Antakya ilçesinde yerinde kentsel dönüşüm projesi uygulanan mahallelerde inceleme yaptı.
Valiliğin Next Sosyal'deki hesabından yapılan paylaşıma göre Masatlı, Cumhuriyet ve Cebrail mahalleleri ile Atatürk Caddesi'ni ziyaret etti.
Masatlı, yerinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında konut ve dükkan inşa edilen alanları gezdi.
Mahallelerdeki altyapı çalışmalarını da inceleyen Masatlı, yetkililerden bilgi aldı.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel