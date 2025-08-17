Vali Masatlı, Antakya'da Kentsel Dönüşüm Projelerini İnceledi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Antakya'da kentsel dönüşüm projelerinin uygulandığı mahallelerde incelemelerde bulunarak, yürütülen altyapı çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, merkez Antakya ilçesinde yerinde kentsel dönüşüm projesi uygulanan mahallelerde inceleme yaptı.

Valiliğin Next Sosyal'deki hesabından yapılan paylaşıma göre Masatlı, Cumhuriyet ve Cebrail mahalleleri ile Atatürk Caddesi'ni ziyaret etti.

Masatlı, yerinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında konut ve dükkan inşa edilen alanları gezdi.

Mahallelerdeki altyapı çalışmalarını da inceleyen Masatlı, yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
Erdoğan 'Kabusa gidiyoruz' uyarısında haklı çıktı! Çocuk nüfusu Cumhuriyet tarihinin en düşüğünde

"Kabusa gidiyoruz" ikazında haklı çıktı! Cumhuriyet tarihinin dibinde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi

Kan donduran görüntü! Son sürat çarpıp metrelerce sürükledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.