Kırıkkale Valisi Mehmet Makas'tan Gazeteciler Günü Mesajı

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Makas, mesajında, kentte görev yapan basın mensuplarının gününü kutladı.

Gazetecilerin, milletin gören gözü, işiten kulağı olduğuna dikkati çeken Makas, şunları kaydetti:

"Devlet ile vatandaş arasında bir köprü görevi üstlenen gazetecilerimiz, vatandaşlarımızın sorunlarını, ihtiyaçlarını ve taleplerini yetkililere ve kamuoyuna aktarmaktadır. Bu yönüyle gazetecilerimiz, demokrasinin işleyişi ve toplumun gelişmesi açısından çok önemli bir rol oynamaktadır. Kırıkkale'mizin tanıtımına, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine de önemli katkılarda bulunan basın mensuplarımızın, bugüne kadar gösterdikleri gayretli çalışmalarını bundan sonraki süreçte de aynı hassasiyetle devam ettireceklerine inanıyorum."

Makas, görevi başında hayatını kaybeden basın mensuplarına Allah'tan rahmet, hayatta olanlara da sağlıklı, başarılı ve huzurlu bir çalışma hayatı diledi.