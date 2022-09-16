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Vali Kürşat Kırbıyık Kıbrıs gazilerini ziyaret etti

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Vali Kürşat Kırbıyık Kıbrıs gazilerini ziyaret etti

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Sultaniçe köyünde yaşayan Kıbrıs gazilerini ziyaret etti.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Sultaniçe köyünde yaşayan Kıbrıs gazilerini ziyaret etti.

Kırbıyık, Enez ilçesi ziyareti kapsamında Sultaniçe köyünde de ziyaretlerde bulundu.

Burada yaşayan Kıbrıs gazisi Arif Çelik ve Bekir Erdim'i ziyaret eden Kırbıyık, ziyarette yaptığı konuşmada, gazilerin birer kahraman olduğunu söyledi.

Gazileri "Türk ordusunun kutsal değerleri" olarak niteleyen Vali Kırbıyık, "Şehit ve gazilerimizin haklarını asla ödeyemeyiz. Biz de Enez ilçemize gelince gazilerimizi ziyaret etmek istedik. Bu vesileyle de yaklaşan 19 Eylül Gaziler Günlerini şimdiden kutluyorum. Bir kez daha ifade etmek isterim ki şehit aileleri ve gazilerimizin daima yanındayız, bir sıkıntıları, bir istekleri olması durumunda kapılarımız kendilerine sonuna kadar açıktır." dedi.

Kaynak: AA / Salih Baran - Güncel

Kürşat Kırbıyık Arif Çelik Edirne Kıbrıs Güncel Haberler

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