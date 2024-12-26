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Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Uyuşturucu ile Mücadelede Aile Bağlarının Önemi Vurguladı

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Uyuşturucu ile Mücadelede Aile Bağlarının Önemi Vurguladı
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Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, 'En İyi Narkotik Polisi; Anne Projesi' programında yaptığı konuşmada, güçlü aile bağlarının gençleri kötü alışkanlıklardan korumada kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, "En İyi Narkotik Polisi; Anne Projesi" programına katıldı.

Vali Yiğitbaşı, Işıklar beldesindeki düğün salonundaki programında katıldığı programda yaptığı konuşmada, bir çocuğu en iyi tanıyan kişinin anne olduğunu söyledi.

Kendi çocuklarımızda gençlik ve ergenlik dönemlerinde bazı değişiklikler olduğunu aktaran Yiğitbaşı,

"Afyonkarahisar'da çok şükür ki aile bağları çok güçlü. Hala geniş aileler var ve bağlar sıkı bir şekilde devam ettiriliyor. Güçlü aile bağları gençleri bu tür kötü alışkanlıklardan korumak noktasında çok önemli. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği üzere uyuşturucuyla mücadele vatan savunması kadar önemli. Bizlerin gençlerimizi bu tür zararlı alışkanlıklardan ve uyuşturucu bataklığından korumak için üzerimize ne düşüyorsa yapması gerekiyor. Hepimiz sorumluluk almalı ve bu konuda duyarlı ve hassas davranmalıyız."

Programda, İl Jandarma Komutanı Tolga Yağan ve Işıklar Belediye Başkanı Murat Karamoçu da birer konuşma yaptı.

Program yapılan sunumun ardından son buldu.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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