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Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın Sandıklı Ziyareti

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın Sandıklı Ziyareti
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Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, 'Misafiriniz Olmaya Geldik' projesi kapsamında 93 yaşındaki emekli astsubay Mustafa Pekbey'i ziyaret etti. Ardından Sandıklı Gönüllü Hanımlar Derneği'nin 10. yıl kutlama programına katıldı.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Sandıklı'da ziyaret ve programlara katıldı.

Yiğitbaşı, "Misafiriniz Olmaya Geldik" projesi kapsamında Ece Mahallesi'nde yaşayan NATO tatbikatından dönerken 4 Nisan 1953'te Çanakkale Boğazı Nara Burnu önlerinde İsveç bandıralı "Naboland" gemisiyle çarpışarak batan Dumlupınar denizaltısında bulunan 93 yaşındaki emekli astsubay Mustafa Pekbey'in evinde ziyaret etti.

Ziyarette, Pekbey ile sohbet eden Yiğitbaşı, vatan için gösterdiği fedakarlıklar için teşekkür etti.

Pekbey de Vali Yiğitbaşı'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ardından Yiğitbaşı, Sandıklı Gönüllü Hanımlar Derneğinin 10. yıl kutlama programına katılarak dernek üyeleri kadınların sergilediği tiyatro gösterisini izledi.

Yiğitbaşı'nın programlarına, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Dağlı, Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, Belediye Başkanı Adnan Öztaş, kurum müdürleri ve üniversite öğrencileri de katıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel
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