Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 2 yılda deprem bölgemize 2,6 trilyon lirayı aşan yatırım yaptık

Rakam verdi! İşte 2 yılda deprem bölgesi için harcanan para
Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye çağırdığı iş adamına sitem etti: Yardımını beğenmedim

Ünlü şirketin CEO'suna tüm Türkiye'nin önünde sitem etti
Trump'ın skandal Gazze planına İsrail'den bile itiraz var

Trump'ın skandal Gazze planına İsrail'den bile itiraz var
Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızlıca alanı terk etti

Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızla alanı terk etti

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Depremzede Aileleri Ziyaret Etti

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Depremzede Aileleri Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Afyonkarahisar'a yerleşen depremzede aileler, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı tarafından ziyaret edildi. Vali, ailelere geçmiş olsun dileklerini iletti ve her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olduklarını vurguladı.

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Afyonkarahisar'da yaşamaya başlayan Yapıcı ve Çiçek ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Vali Yiğitbaşı, ilk olarak imam olan ve ailesiyle Güvenevler Mahallesi'ne yerleşen Kahramanmaraşlı depremzede Durmuş Çiçek'i ziyaret etti.

Çiçek, ziyarette AA muhabirine, depremin 2. gününde Afyonkarahisar'a geldiklerini söyledi.

Evlerine kavuşmayı dileyen Çiçek, "Bizi ziyaret eden Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'na teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Rabbim huzur versin. Kimseye bu acıları yaşatmasın. Vatan sağ olsun." dedi.

Yiğitbaşı, daha sonra eşi ve 4 çocuğu ile Kışlacık Mahallesi'ne yerleşen Nurten Yapıcı'yı ziyaret etti.

Hatay'ın Defne ilçesinden gelen Yapıcı ailesiyle bir süre sohbet eden, 2 yıl önce deprem anında yaşadıklarını ve deprem sonrası hayatlarına nasıl devam ettiklerini dinleyen Vali Yiğitbaşı, aileye bir kez daha geçmiş olsun dileklerini iletti.

Asrın felaketi olarak nitelenen ve geride derin acılar bırakan depremin yaralarının milletin eşine az rastlanan kenetlenmesi ve el birliğiyle sarıldığını hatırlatan Vali Yiğitbaşı, "2 yıl öncesinde ben de o bölgede görev aldığımda birçok acıya şahit olurken aynı zamanda milletimizin kalbinin, gönlünün ne denli geniş olduğuna, acıların bizleri nasıl birleştirdiğine şahit oldum. Rabbim o günleri bizlere bir daha yaşatmasın. Ülkemizi her türlü afetlerde, bu tür olumsuzluklardan muhafaza etsin. Her türlü ihtiyacınızda sizlerin yanındayız. Hiç çekinmeden bizleri her zaman arayabilirsiniz. Gönlümüzde, kapımızda sizlere açık." diye konuştu.

Vali Yiğitbaşı'na, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Atila Altunbulak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilal Erdoğan ve SYDV Müdürü Yaman Şenol'un eşlik etti.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
img

Jandarma bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü
img

Sözde deprem kahininin Türkiye'de işaret ettiği bölge
img

Yattara'nın İmamoğlu'ndan isteği gündem oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dr. Ekrem Teymur: SoftBank ve OpenAI anlaşması yapay zeka dünyasında dengeyi değiştirecek

"SoftBank ve OpenAI anlaşması yapay zekada dengeyi değiştirecek"
Jandarma yol kontrolünde bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü

Jandarma bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü
Türkiye'de bir bölgeyi işaret eden sözde deprem kahini, tarih bile verdi

Sözde deprem kahininin Türkiye'de işaret ettiği bölge
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahneye çağırdığı depremzedenin mesleğini duyunca kayıtsız kalamadı

Sahneye gelen depremzedenin mesleğini duyunca kayıtsız kalamadı
Brezilya'da örümcek yağmuru! Binlercesi gökyüzünü sardı

Gökyüzünden binlerce örümcek yağdı
8 dükkanı, 8 de evi vardı! Bir gecede hepsini kaybetti

8 dükkanı, 8 de evi vardı! Bir gecede hepsini kaybetti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.