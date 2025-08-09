Vali Köşger, Yüreğir'deki Esnafı Ziyaret Etti

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Yüreğir ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Köşger, Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Niyazi Göger, Adana Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Veysel Bulat ve beraberindekilerle ilk olarak Karşıyaka Sanayi Çarşısı'ndaki esnafı ziyaret etti.

Vali Köşger, daha sonra Adana Madeni Esnaf Sanatkarlar Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya katıldı.

Toplantıda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Köşger, talepleri dinledi.

Vatandaşlarla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirten Köşger, "Her fırsatta vatandaşlarımızla iç içe olmaya, onların ihtiyaç ve önerilerini dinlemeye devam edeceğiz. Birlikte hareket ederek şehrimizi daha yaşanabilir, huzurlu ve güçlü bir hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.