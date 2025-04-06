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Vali Köşger'den Anadolu Ajansı'nın 105. Yılına Kutlama Mesajı

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Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Anadolu Ajansının kuruluşunun 105. yılı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayarak ajansın Kurtuluş Savaşı dönemindeki önemini vurguladı.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 105. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Köşger, mesajında AA'nın Kurtuluş Savaşı döneminde milletin sesini duyurmak amacıyla kurulduğunu belirtti.

Vali Köşger, şu ifadelere yer verdi:

"Kurtuluş Savaşı döneminde milletimizin sesini duyurmak ve doğru bilgiyi yaymak amacıyla kurulan, bugün ise ilkeli haberciliğiyle ülkemizin en köklü basın kuruluşlarından biri haline gelen Anadolu Ajansının kuruluşunun 105. yılını kutluyor, başarılarla dolu nice yıllar diliyorum."

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel
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