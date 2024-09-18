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Vali Kızılkaya, İlk Tanıştığı Vatandaşı Makamında Ağırladı

Vali Kızılkaya, İlk Tanıştığı Vatandaşı Makamında Ağırladı
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Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Veyselkarani beldesinde tanıştığı Mirhan Sezgin'i makamında ağırlayarak toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Veyselkarani beldesi ziyaretinde tanıştığı Mirhan Sezgin'i makamında ağırladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kızılkaya, göreve başladığı günlerde ziyaret ettiği beldede tanıştığı ilk kişi olan Sezgin ile Valilikte bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Mirhan amca ile bu özel anı paylaşmak benim için büyük bir onur. Kendisiyle kurduğumuz bu samimi bağ, toplumsal dayanışmanın önemini bir kez daha gösterdi." dedi.

Sezgin ise, Vali Kızılkaya'nın nazik davranışı ve sıcak karşılamasından dolayı çok mutlu olduğunu, dua ve desteğinin her zaman kendisiyle olacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

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