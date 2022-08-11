Haber : Vali Kızılkaya, BŞEÜ Tıp Fakültesinde incelemelerde bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Kızılkaya, BŞEÜ Tıp Fakültesinde incelemelerde bulundu

 - Güncelleme:
Vali Kızılkaya, BŞEÜ Tıp Fakültesinde incelemelerde bulundu

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ) incelemede bulundu.

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ) incelemede bulundu.

Kızılkaya, Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Baykan ve İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı'yla, kampüste tamamlanan ve yapımı devam eden çalışmalar ile 2022-2023 akademik yılında öğrenci alacak Tıp Fakültesini ziyaret ederek, laboratuvar ve uygulama alanlarını inceledi.

Ziyaretinde yaptığı açıklamada, üniversitenin akademik ve uygulamalı alanlarda gelişim gösterdiğinin belirten Kızılkaya, "Üniversiteler, şehirlerin gelişimine en büyük katkıyı sunan kurumlardan biridir. Üniversitemiz de Tıp Fakültesinin fiziki ve akademik altyapısını tamamlayarak bu yıl öğrencilerle buluşacak. İlimizde sağlık ve eğitim alanında güzel gelişmeler olacağına inancımız tam." dedi.

Rektör Beydemir ise üniversitenin her alanda gelişmesi için mesai mefhumu gözetmeden çalışmaya devam ettiklerini ve gayretli çalışmaların sonuçlarını almaya başladıklarını dile getirerek, "Tıp Fakültemiz laboratuvarları, muayene odaları ve amfileriyle tam teşekküllü bir fakülte haline geldi. Özverili hazırlık sürecinin sonucunda tıp öğrencilerine kavuşacak olmanın heyecanını yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

AA / Muhsin Arslan - Güncel

Bilecik Rektör Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title