VALİ KIRBIYIK SELİMİYE'NİN KUBBESİNİ YIL SONU İTİBARIYLA TEKRAR GÖRECEĞİZ

EDİRNE Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, 1,5 yıl önce restorasyonuna başlanan UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki Selimiye Camisi'nde kubbenin yıl sonu itibarıyla görünür hale geleceğini söyledi.

Edirne'de Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği yıllık ziyaretçi sayısı 1 milyonu geçen, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camisi'nde, 25 Kasım 2021'de başlanan restorasyon çalışmaları devam ediyor. Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, tarihi yapıda iç ve dış mekandaki çalışmalar kapsamında 18 aydır sürdürülen restorasyonda yıl sonu itibarıyla Selimiye'nin kubbesinin görünür hale geleceğini belirtti. Vali Kırbıyık, Edirne'ye göreve başladığı günden beri Selimiye Camisi'nin kubbesini göremediğini belirterek, Edirne'ye ilk geldiğimde bir cuma günüydü. O gün restorasyon çalışmaları nedeniyle kubbeleri göremedik. Bir üzüntü oldu bende. Edirne'ye vali olduk ama bakalım bu Selimiye'nin kubbesini görmek bize ne zaman nasip olacak dedik. Sonra bunun da bir nimet olduğunu anladık. Şimdi ezan okunurken iskeleye bakınca gerek içeriden gerek dışarıdan kurulan iskelenin birçok nimet olduğunu fark ettik. Şu kubbeye gelen misafirlerimizle birlikte, belki 50 kezden fazla çıktım. Şehrin bütün silüetini hem misafirlerimize gösterdik hem de kendimiz gördük. Dışarıdaki iskeleyi kullanarak alem noktasına kadar çıkmak nasip oldu dedi.

Restorasyon çalışmalarının hız kazandığını söyleyen Kırbıyık, İnşallah artık yavaş yavaş çalışmalar rotasını aldı. Bilim kurulu da koruma kurulumuz da hızlı bir şekilde ilgili kararları alıyorlar. Artık uygulama aşamaları hızlıca gelecek. Yıl sonuna doğru Selimiye'nin kubbesini de inşallah hep birlikte tekrar göreceğimizi ümit ediyoruz? ifadelerini kullandı. (DHA)