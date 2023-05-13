Vali Kırbıyık, Selimiye'nin ana kubbe alemine restorasyon anısına isminin yazılı olduğu plakayı çaktı

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Selimiye Camisi'nin ana kubbesine yerleştirilmesine başlanan alemin ahşap kısmına restorasyon anısına isminin yazılı olduğu plakayı çaktı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, tarihinin en kapsamlı restorasyonu yapılan Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nde kurşun kaplama çalışmalarının ardından ana kubbeye alem yerleştirilmeye başlandı.

Vali Kırbıyık da bu önemli tarihe şahitlik etmek adına ana kubbeye çıkarak alemin yerleştirilme çalışmalarını izleyip, restorasyon anısına isminin yazılı olduğu plakayı ahşap kısma vidaladı.

Kırbıyık, yaptığı açıklamada, Selimiye Camisi'nin kubbesinde alem bölümümün yerleştirilmesine şahitlik ettiğini belirtti.

"Bu bizim için de hayatımızda gururla yad edebileceğimiz onurla hatırlayacağımız güzel bir anı oldu." diyen Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Bu kubbede dönemin valisi olarak benim de ismim bulunacak. Bu benim için çocuklarıma, torunlarıma bırakabileceğim en büyük miras oldu, bunun için Allah şükrediyorum. Gerek bu muhteşem eserin Edirne'ye kazandıran başta Sultan 2. Selim'e, Mimar Sinan'a ve bu caminin yapımında emek sarf eden tüm geçmişlerimize Allah gani gani rahmet eylesin. Hepsini şükranla yad ediyoruz. Yine caminin aslına uygun bir şekilde restore edilmesine katkı sunan Bakanlık yetkililerimize, Vakıflar Genel Müdürlüğümüze, koruma kurulumuza, restorasyon firmasına ve çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

İnşallah en kısa zamanda aslına uygun bir şekilde restorasyon çalışmaları tamamlanıp camimizi tekrar halkımızın ibadetine, gezip görmelerine açacağız. O günü sabırsızlıkla bekliyoruz."