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Vali Kılıç: Bolu'nun Tarihindeki En Büyük Yangındı

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Bolu Valisi Erkan Kılıç, Göynük ilçesinde kontrol altına alınan orman yangınıyla ilgili açıklama yaptı. Kılıç, yangının Bolu'nun tarihindeki en büyük yangın olduğunu belirtti ve hızlı müdahalenin önemini vurguladı.

VALİ KILIÇ: BOLU'NUN TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK YANGINDI

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Göynük ilçesinde 72 saat sonra kontrol altına alınan orman yangınıyla ilgili açıklama yaptı. Vali Kılıç, "Gerçekten yangın, Bolu'nun tarihindeki en büyük yangındı. Böylesine bir yangına hızlı bir şekilde, çok güçlü araçlarla havadan ve karadan müdahale edildi. Buraya Türkiye'nin dört bir tarafından araç geldi. Tabii yangının bu kadar büyük alanda kısa süre içerisinde söndürülmesinde çok etkili oldular. Halen sahayı bu araçlarla biz baskı altında tutuyoruz. En ufak bir yangın olmasın, olanları da söndürmek için bunu bir vali olarak gerçekten memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Çünkü bu imkanlarımız olmazsa bu yangını bu kadar kısa sürede söndürmek mümkün olmazdı. Daha önce de ifade ettim. 30 kilometre sınırları olan bir alanın içerisindeki bir yangındı. Yerleşim yerlerini tehdit eden bir yangındı. Bu yangınlarda zaman zaman tabii tansiyon arttı, vatandaş evinin yanmasından, tarımsal işletmelerinin yanmasından çok tedirgin oldular. Ama bu kapasitemizle beraber çok şükür Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bunun üstesinden hep beraber gelmiş olduk" dedi.

'ZAMANINDA VE HIZLI MÜDAHALE EDİLDİ'

Yangına en hızlı şekilde müdahale edildiğini belirten Kılıç, "Zamanında ve hızlı müdahale edildi. Bu kapasitemiz olmasaydı, yerleşim yerlerini kurtarmamız zor olurdu. Yangın neredeyse evin saçağına sıçrama noktasındayken ekiplerimiz geri püskürttü. Çok şükür kazasız belasız büyük bir yangını şimdilik atlattık ama tedbiri elden bırakmayacağız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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