Vali Karaloğlu'na, çocuk heyetinden ziyaret
AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nu, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, öğretmen ve öğrencilerden oluşan heyet ziyaret etti.
DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nu, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, öğretmen ve öğrencilerden oluşan heyet ziyaret etti.
Karaloğlu, ziyarette öğretmen ve öğrencileri dinledi, çocuklara hayallerini, hedeflerini ve ilerde ne olmak istediklerini sordu.
Çocuklara sporla daha fazla ilgilenmelerini isteyen Karaloğlu, çocuk heyetinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
Karaloğlu, kendisine çiçek takdim eden çocuklara çeşitli hediyeler verdi.
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel