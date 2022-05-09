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DİYARBAKIR - Vali Karaloğlu, devam eden çalışmaları inceledi

AA - Osman Bilgin - Güncel
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Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, hafta sonu mesaisinde Suriçi'ndeki tarihi alanlarda ve Kırklar Dağı'nda devam eden çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, hafta sonu mesaisinde Suriçi'ndeki tarihi alanlarda ve Kırklar Dağı'nda devam eden çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

Karaloğlu, ilk olarak Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı tarafından restorasyon çalışmaları devam eden Diyarbakır Kültür Evi'nde inceleme yaptı.

"Tarihimize sahip çıkıyor, Diyarbakır'ı yarınlara taşıyoruz." diyen Karaloğlu, daha sonra incelemelerine Suriçi'nde yer alan Kadın Kültür Merkezi, Meryem Ana Kilisesi, Süryani Dil Bilimci ve Yazar Naum Faik Palak'ın Evi'nde devam etti.

Karaloğlu, "Diyarbakır'ımızın hazinelerine sahip çıkarak, şehrimizi ihya etmeye devam edeceğiz." dedi. Karaloğlu daha sonra Kırklar Dağı'nın eteklerinde Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan Dicle Vadisi Mesire Alanı'na geçti.

Alanda incelemelerde bulunan Karaloğlu, hafta sonunu Dicle Vadisi Mesire Alanı'nda geçiren vatandaşlarla çay içti, sohbet etti.

AA / Osman Bilgin - Güncel

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