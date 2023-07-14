Vali Kaldırım: 15 Temmuz'da Milletçe Tek Yürek Olduk

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Vali Kaldırım, FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişiminin yedinci yılında, milletin tek yürek olarak kahramanlık destanını idrak ettiğini belirtti. Kaldırım, Sakarya'da da destan yazıldığını vurgulayarak, şanlı Sakarya halkının yurdunu ve bayrağını koruma azmiyle dolu olduğunu ifade etti.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Kaldırım, mesajında, devleti, aziz vatanı, şanlı bayrağı, demokrasiyi, milli birlik ve beraberliği, anayasal düzeni ve özgürlükleri hedef alarak, ülkenin bekasını ve bölünmez bütünlüğünü parçalamaya yönelik FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişiminin yedinci yılında, şanlı tarihinde olduğu gibi milletçe tek yürek olup eşine az rastlanır bir kahramanlık destanının onur ve gururunu hep birlikte bir kez daha idrak edildiğini belirtti.

Türk Milletinin eşsiz kahramanlığının, yeniden dirilişinin ve adeta şahlanışının destanı olan 15 Temmuz'un, tankın, topun, tüfeğin, uçağın, modern silahların ve aleyhine kullanılan bütün imkanların millet iradesinin karşısında bir şey ifade etmediğini, geçmişte olduğu gibi bir kez daha kahramanlık destanı yazıldığını vurgulayan Kaldırım, "15 Temmuz gecesi yurdun dört bir köşesinde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın çağrısıyla meydanlara akın ederek FETÖ terör örgütünün hain girişimini milletine sadık ve vatanını seven güvenlik güçlerimizle bertaraf etmeye azmetmiş, çelikten iradesiyle kahraman halkımız, bu hain şer odaklarına karşı vatan aşkı ve iman dolu sineleriyle şahlanarak ülkemizin birlik ve beraberliğine ve milletimizin istiklaline kast edenlere geçit vermemiştir." ifadesini kullandı.

Vali Kaldırım, 15 Temmuz gecesi ülkenin birçok yerinde olduğu gibi Sakarya'da da destan yazıldığın vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Milli iradeye darbe yapmak isteyen hain teröristlerin Valiliğimizi işgal girişimlerine fırsat verilmemiş ve tarihin her döneminde olduğu gibi yine vatanseverliğini, millet ve bayrak aşkını ortaya koyan kahraman Sakarya halkı meydanlara akın ederek bu hain şer odaklarına canı pahasına meydanları dar etmiş, istiklalini ve namusunu çiğnetmemiştir. O şanlı gecede olduğu gibi bundan sonra da şanlı Sakarya halkı yine aynı inanç, azim ve kararlılıkla yurdunu, bayrağını koruma ahdinde ve azmindedir."