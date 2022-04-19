Vali İdris Akbıyık, Ertunç ailesiyle iftar yaptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali İdris Akbıyık, Ertunç ailesiyle iftar yaptı

AA - Sayim Harmancı - Güncel
 - Güncelleme:
Vali İdris Akbıyık, Ertunç ailesiyle iftar yaptı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Ertunç ailesiyle iftar yaptı, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Ertunç ailesiyle iftar yaptı, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Akbıyık, Gazi Mahallesi'nde ikamet eden Abdulsettar Ertunç'un evine konuk oldu.

İftar yaptığı ailenin sorun ve taleplerini dinleyen Akbıyık, eğitim gören çocuklara tablet ve kitap hediye etti.

İftardan sonra çarşı merkezini gezen Akbıyık, huzur içinde zaman geçiren kent sakinleri ve esnafla çay içip sohbet etti.

AA / Sayim Harmancı - Güncel

Hakkari, Medya, Esnaf, İftar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title