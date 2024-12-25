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Vali İbrahim Akın Akşehir'i Ziyaret Etti

Vali İbrahim Akın Akşehir'i Ziyaret Etti
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Konya Valisi İbrahim Akın, Akşehir ilçesinde kamu yatırımlarını ve tarihi mekanları inceledi, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi ve esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Konya Valisi İbrahim Akın, Akşehir ilçesini ziyaret etti.

İlçedeki kamu yatırımlarını ve tarihi mekanları incelemek üzere Akşehir'e gelen Vali İbrahim Akın, kaymakamlık binası önünde Akşehir Kaymakamı Mehmet Özel, Garnizon Komutanı Albay Sakin Kutsal, Akşehir Belediye Başkanı Dr. Ahmet Nuri Köksal ve kamu kurum müdürleri tarafından karşılandı.

Kaymakamlık makamında ilçe hakkında bilgi alan Vali Akın, daha sonra mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek talepleri dinlendi.

Akşehir'in Arasta Çarşısı'nda esnaf ziyaretlerinde bulunan Vali Akın, öğle namazını tarihi İplikçi Camii'nde kıldıktan sonra Batı Cephesi Karargahı Müzesi ve Nasreddin Hoca Türbesi'ni ziyaret etti.

Son olarak Akşehir Adliyesi'ni ve Akşehir Belediyesi'ne giden Akın, Başkan Ahmet Nuri Köksal'dan belediyenin yürüttüğü proje ve hizmetler hakkında detaylı bilgi aldıktan sonra ilçeden ayrıldı.

Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel
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