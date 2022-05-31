Vali Hüseyin Aksoy, Aydın Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti - Haberler

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın Gazeteciler Cemiyetine ziyaret gerçekleştirdi.

Vali Aksoy'u Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ferdi Uzun ile yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

Gazetecilerle şehrin sorunları ve çözüm önerileri üzerine sohbet eden Aksoy, yakın zamanda tanıtımı yapılan gastronomi kitabının kent turizmine katkı sunacağına inandığını belirtti.

Turizmin daha üst noktalara taşınması ve pastadan daha fazla pay alabilmek adına çalıştay düzenlendiğini kaydeden Aksoy, "Sektörün tüm tarafları bizlere görüşlerini sundular. Bunlar rapor haline getirilerek önümüzdeki dönemde turizmde nasıl daha iyi bir konuma gelebiliriz bunu tüm boyutuyla ele alacağız. Turizmi daha da geliştirmek amacıyla tüm paydaşlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"Visit Aydın" projesinin sonucunda çıkarılan kitap çalışmasında geleneksel tariflerin bulunduğunu anımsatan Aksoy, Aydın'ın gastronomisiyle de önemli bir şehir olduğunu, bu konudaki çabalarının devam edeceğini sözlerine ekledi.