Vali Hayrettin Çiçek, Ardahan'da fil görüldüğü iddiasını yalanladı

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, bazı sosyal medya hesapları ile haber sitelerinde yer alan "Ardahan'da fil görüldü" iddiasının asılsız olduğunu bildirdi.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, bazı sosyal medya hesapları ile haber sitelerinde yer alan " Ardahan'da fil görüldü" iddiasının asılsız olduğunu bildirdi.

Vali Çiçek, sosyal medya platformu "X" hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ardahan ilimizde fil görüldüğü iddiası tamamen uydurmadır. Kamuoyunun bilgisine sunarım." ifadesini kullandı.