Vali Hatipoğlu Otizmli Çocuğun Arama Çalışmalarını Yerinde Takip Ediyor

VALİ HATİPOĞLU DA ARAMA ÇALIŞMALARINI TAKİP EDİYOR

Elazığ Vali Numan Hatipoğlu, otizmli Veysel Bilen'i arama çalışmalarını yerinde takip etti. Ekiplerden bilgi alan Vali Hatipoğlu, çalışmaların 35 kilometrelik alanda sürdüğünü belirterek, "Veysel Bilen'i, 11 yaşındaki otizmli çocuğumuzu arama çalışmaları ilk andan itibaren kesintisiz olarak devam ediyor. Haberin bize intikalinden itibaren ilk başta emniyetimiz daha sonra AFAD ve jandarma ekipleri destek olarak geldiler. Gönüllülerimizle beraber şu anda sahada arama ve tarama çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 35 kilometrelik alanı hem yüzeysel olarak karadan hem de dron ve İHA destekli, bölgeyi taramaya devam ediyoruz. İnşallah çocuğumuza sağ salim ulaşmak arzusundayız. Emniyetimizin tüm birimleri, PAK, Özel Harekat, Su Altı Arama Kurtarma ekiplerimiz, AFAD ve jandarmamızın da desteğiyle şu anda 228 görevlimiz bölgede arama tarama çalışmalarını sürdürüyorlar. İnşallah ailemize ve ilimize güzel bir haber vermek arzusundayız. Bu anlamda tüm gayretimizin ve çalışmamız devam etmektedir. Devletimiz tüm imkanlarıyla çocuğumuzu bulmak için gayret göstermektedir. 24 saat boyunca kesintisiz olarak arama tarama çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,