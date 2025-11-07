Haberler

Vali Hatipoğlu Otizmli Çocuğun Arama Çalışmalarını Yerinde Takip Ediyor

Vali Hatipoğlu Otizmli Çocuğun Arama Çalışmalarını Yerinde Takip Ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ Vali Numan Hatipoğlu, kaybolan otizmli çocuk Veysel Bilen'in arama çalışmalarını yerinde izleyerek, ekiplerden bilgi aldı. 35 kilometrelik alanda devam eden çalışmalar, emniyet, AFAD, jandarma ve gönüllü ekipler tarafından sürdürülüyor.

VALİ HATİPOĞLU DA ARAMA ÇALIŞMALARINI TAKİP EDİYOR

Elazığ Vali Numan Hatipoğlu, otizmli Veysel Bilen'i arama çalışmalarını yerinde takip etti. Ekiplerden bilgi alan Vali Hatipoğlu, çalışmaların 35 kilometrelik alanda sürdüğünü belirterek, "Veysel Bilen'i, 11 yaşındaki otizmli çocuğumuzu arama çalışmaları ilk andan itibaren kesintisiz olarak devam ediyor. Haberin bize intikalinden itibaren ilk başta emniyetimiz daha sonra AFAD ve jandarma ekipleri destek olarak geldiler. Gönüllülerimizle beraber şu anda sahada arama ve tarama çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 35 kilometrelik alanı hem yüzeysel olarak karadan hem de dron ve İHA destekli, bölgeyi taramaya devam ediyoruz. İnşallah çocuğumuza sağ salim ulaşmak arzusundayız. Emniyetimizin tüm birimleri, PAK, Özel Harekat, Su Altı Arama Kurtarma ekiplerimiz, AFAD ve jandarmamızın da desteğiyle şu anda 228 görevlimiz bölgede arama tarama çalışmalarını sürdürüyorlar. İnşallah ailemize ve ilimize güzel bir haber vermek arzusundayız. Bu anlamda tüm gayretimizin ve çalışmamız devam etmektedir. Devletimiz tüm imkanlarıyla çocuğumuzu bulmak için gayret göstermektedir. 24 saat boyunca kesintisiz olarak arama tarama çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında Özgür Özel ve Erkan Baş da var

Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında 2 genel başkan var
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, ölüm tehditleri alıyor: Bu davadan vazgeçin yoksa...

Rojin'in babasına ölüm tehdidi
Doğu illerini ve İstanbul'u geride bıraktı: İşte 9 ayda en çok altın satın alınan ilimiz

Rakam inanılmaz! İşte 9 ayda en çok altın satın alınan ilimiz
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıİbrahim:

Kripto para piyasasında kayıplarla boğuşarak geçirdiğim üç yıl beni delirtti, ancak Nelson FY platformu ve stratejisiyle çalıştıktan sonra portföyüm şu anda 309.000 dolar. Telegram'da (Nildatrading) kendisine ulaşmanızı şiddetle tavsiye ederim, pişman olmayacaksınız!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Eski İspanya Kralı 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldüren bendim

Eski kral 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldürdüm
Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi

Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi
Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...

Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Sabıkalı sevgili, kadın gardiyana yapay zekayla oluşturduğu görüntüyle şantaj yaptı

Kadın gardiyana müstehcen videolu şantaj! CİMER'e bile mesaj yazmışlar
Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor! Yayın tarihi belli oldu

Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba

Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba
Bu dizilerde servet kazanıyorlar: En çok ücret alan erkek oyuncular belli oldu

Dizi başına rekor ücret! En çok kazanan erkek oyuncu açıklandı
DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

"Gece Ankara'daydım" deyip Demirtaş'la ilgili son haberi verdi
Milan Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...

Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar

Kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.